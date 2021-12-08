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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 21:19

Возле поселка Мево-Дотан военнослужащие обезвредили группу "камнеметателей"

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Возле поселка Мево-Дотан военнослужащие обезвредили группу "камнеметателей"

В среду, 8 декабря, арабские "камнеметатели" забрасывали камнями проходящий транспорт возле поселка Мево-Дотан в Самарии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что действия "камнеметателей" создавали аварийную ситуацию на дороге и угрожали жизням водителей и их пассажиров. Находящиеся в этом районе военнослужащие открыли огонь в сторону бросающих камни арабов, ранив одного из них. На этом "каменная атака" на транспорт прекратилась.

Раненый "камнеметатель" был задержан, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его сообщники скрылись, ведется их розыск.


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