Возле поселка Мево-Дотан военнослужащие обезвредили группу "камнеметателей"

В среду, 8 декабря, арабские "камнеметатели" забрасывали камнями проходящий транспорт возле поселка Мево-Дотан в Самарии.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что действия "камнеметателей" создавали аварийную ситуацию на дороге и угрожали жизням водителей и их пассажиров. Находящиеся в этом районе военнослужащие открыли огонь в сторону бросающих камни арабов, ранив одного из них. На этом "каменная атака" на транспорт прекратилась.

Раненый "камнеметатель" был задержан, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его сообщники скрылись, ведется их розыск.