Возле поселка Мево-Дотан военнослужащие обезвредили группу "камнеметателей"
В среду, 8 декабря, арабские "камнеметатели" забрасывали камнями проходящий транспорт возле поселка Мево-Дотан в Самарии.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что действия "камнеметателей" создавали аварийную ситуацию на дороге и угрожали жизням водителей и их пассажиров. Находящиеся в этом районе военнослужащие открыли огонь в сторону бросающих камни арабов, ранив одного из них. На этом "каменная атака" на транспорт прекратилась.
Раненый "камнеметатель" был задержан, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его сообщники скрылись, ведется их розыск.
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