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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 16:14

Правые организации призывают к проведению акции солидарности с еврейскими жителями Шейх Джераха

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Правые организации призывают к проведению акции солидарности с еврейскими жителями Шейх Джераха

После теракта в иерусалимском районе Шейх Джерах, в результате которого была ранена женщина, правые организации обратились к израильтянам с призывом принять участие в акции солидарности с еврейскими семьями, проживающими в этом квартале.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" пишет в своем "твиттере", что акцию солидарности планируется провести на месте нападения на мать пятерых детей Морию Коэн, в час, когда произошел теракт.

В среду, 8 декабря, около 7:30 утра 14-летняя школьница, вооружившись кухонным ножом с длиной лезвия около 30 см, по дороге в школу проследовала за Мориа Коэн, которая шла с детьми, одного из которых везла в коляске. Арабка ударила женщину ножом в спину и сбежала. Вскоре она была задержана в ходе полицейской операции в школе "Ар-Рауда", неподалеку от места преступления.


Мориа Коэн была доставлена бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Первоначально сообщалось о ранении средней тяжести или даже тяжелом. Но позже врачи заявили, что ранение легкое, угрозы жизни нет. После полудня, примерно через шесть часов после госпитализации, ее выписали из больницы.

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