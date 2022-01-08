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NEWSru.co.il :: В Израиле8 января 2022 г., 19:40

Внимание, розыск: пропал Оз Давид Шабтай из Иерусалима

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Оз Давид Шабтай

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Оза Давида Шабтая, жителя Иерусалима. Последний раз его видели 5 января, в центре Иерусалима. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, брюнет, глаза зеленые. Скорее всего, был одет в серую толстовку с капюшоном.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5683200 или 100.


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