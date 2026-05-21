21 мая 2026
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

"Кан": офицер, задействовавший Ури Эльмакайса, выступил перед комиссией Груниса

время публикации: 21 мая 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 21:36
Офицер, который задействовал в оперативной деятельности Ури Эльмакайса, дал показания перед комиссией Груниса, рассматривающей назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы "Мосада". Об этом сообщает новостная служба "Кан".

На этом заседании присутствовали также сам Ури Эльмакайс, который подал в БАГАЦ петицию против назначения Романа Гофмана, а также бригадный генерал "Гимель" и сам Гофман.

Члены комиссии также ознакомились с дополнительными материалами, включая письмо главы "Мосада" Давида Барнеа – эти документы передала юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара, когда выяснилось, что при предыдущих заседаниях по назначению Гофмана комиссия этими материалами не располагала.

Комиссия должна предоставить свое решение до вторника.

Напомним, ранее на этой неделе БАГАЦ постановил, что в работе комиссии Груниса при рассмотрении назначения Романа Гофмана на пост главы "Мосада" были выявлены изъяны, комиссия должна собраться снова, чтобы заслушать Ури Эльмакайса и бригадного генерала "Гимель".

Судьи Дафна Барак-Эрез, Офер Гроскопф и Алекс Штейн в своем решении написали, что члены комиссии по назначению на высшие государственные посты не ознакомились с релевантными документами и с прямыми свидетельствами лиц, причастных к делу о задействовании Ури Эльмакайса. Согласно решению БАГАЦа, комиссия до следующего вторника должна сообщить о "завершении своей работы" и после этого будет принято решение о дальнейшем рассмотрении дела.

Назначение Гофмана, военного секретаря премьер-министра Биньямина Нетаниягу, оспаривалось в суде из-за его предполагаемой причастности к задействованию несовершеннолетнего Ури Эльмакайса в разведывательной операции.

Председатель комиссии Ашер Грунис выступал против назначения Гофмана, но он был в меньшинстве. Отменить назначение также требовала юридический советник правительства.

Гофман должен вступить в должность 2 июня.

