США ввели санкции против девяти сообщников "Хизбаллы", в том числе депутатов парламента Ливана

Государственный департамент США сообщил о введении санкций против девяти человек, которые содействуют усилиям "Хизбаллы" по подрыву ливанского суверенитета. "Оказывая помощь террористической группировке, он продвигают в Ливане вредоносную иранскую повестку и мешают народу Ливана двигаться к миру и восстановлению", – говорится в заявлении.

""Хизбалла" продолжает использовать террор и отказывается разоружаться. Это мешает правительству Ливана обеспечить стране мир, стабильность процветание, которых достоин ливанский народ", – сообщает Госдепартамент.

Среди тех, против кого введены новые санкции, – депутаты парламента, иранский дипломат, нарушающий суверенитет Ливана, сотрудник сил безопасности, использующие свои полномочия в целях террористической группировки. Имена их не называются, но можно предположить, что в список попал посол Ирана в Бейруте Реза Шибани, объявленный персоной нон-грата, но отказавшийся покидать Ливан.