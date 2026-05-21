Рубио заявил о "позитивных признаках" на переговорах с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном наблюдаются "позитивные признаки", однако подчеркнул, что Вашингтон готов рассмотреть и другие варианты, если дипломатия не приведет к соглашению. "Есть некоторые позитивные признаки, но я не хочу быть чрезмерно оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", – заявил госсекретарь США журналистам.

По словам Марко Рубио, президент США Дональд Трамп предпочел бы дипломатическое урегулирование с Ираном. "Это всегда было его предпочтением. Если нам удастся заключить хорошую сделку – будет прекрасно. Я не могу гарантировать, что это произойдет, но могу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы добиться соглашения".

При этом он отметил: "Если хорошей сделки не будет, президент ясно дал понять, что у него есть другие варианты. Я не буду уточнять, какие именно, но все и так понимают, о чем идет речь".