Столкновения около Рамаллы, военные применили спецсредства для разгона толпы

Вечером в субботу, 8 января, в районе арабских деревень Абуд и Дир Надхам (недалеко от еврейского поселка Халамиш, северо-западней Рамаллы) произошли столкновения между палестинскими арабами и израильскими военными.

Судя по имеющейся информации, в военных бросали камни, в ответ те применили средства для разгона толпы.

"Палестинский информационный центр" передает, что военные применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Сведений о пострадавших нет.