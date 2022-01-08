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NEWSru.co.il :: В Израиле8 января 2022 г., 22:54

Столкновения около Рамаллы, военные применили спецсредства для разгона толпы

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Столкновения около Рамаллы, военные применили спецсредства для разгона толпы

Вечером в субботу, 8 января, в районе арабских деревень Абуд и Дир Надхам (недалеко от еврейского поселка Халамиш, северо-западней Рамаллы) произошли столкновения между палестинскими арабами и израильскими военными.

Судя по имеющейся информации, в военных бросали камни, в ответ те применили средства для разгона толпы.

"Палестинский информационный центр" передает, что военные применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Сведений о пострадавших нет.


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