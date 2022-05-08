Афик Тойби впервые признался, что его товарищ Наим Мади не покончил с собой, а был им убит

Боец пограничной полиции Афик Тойби, признанный виновным в убийстве своего соседа по комнате в общежитии Наима Мади, и который в течении всего расследования утверждавший, что Мади покончил с собой, изменил показания. В воскресенье, 8 мая, он признался, что Наим Мади был убит его выстрелом. Об этом сообщила новостная служба телеканала "Кешет".

Афик Тойби утверждает, что Наим Мади был лучшим его другом, и он не намеревался его убивать.

Согласно материалам расследования, 18 февраля 2021 года Афик Тойби, находясь в отделении полиции в Акко, крутил в руках свой пистолет, как часто делал до этого. На этот раз, когда он нажал на курок, пистолет был заряжен. Наим Мади был убит выстрелом в упор, а Афик Тойби, пытаясь запутать следствие, утверждал, что Наим Мади покончил с собой. Против Тойби было подано обвинительное заключение в убийстве по легкомыслию, однако через несколько месяцев обвинение было ужесточено и он был обвинен в убийстве по безразличию. Если при первом варианте обвинения Афику Тойби грозило тюремное заключение сроком до 12 лет, то по новой статье он мог быть приговорен к пожизненному заключению.