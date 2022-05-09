Боаз Топоровски будет назначен временным главой коалиции

Вечером в воскресенье, 8 мая, премьер-министр Нафтали Беннет созвал совещание глав коалиционных фракций.

Совещание было созвано в связи с открывающейся 9 мая летней сессией Кнессета. Помимо прочего, в ходе заседания было принято решение назначить депутата Боаза Топоровского ("Еш Атид") временным главой коалиции. Он будет занимать этот пост до назначения постоянного главы коалиции вместо Идит Сильман.

"На нас лежит национальная ответственность за продолжение работы нынешнего правительства. Будет безответственностью погрузить народ в пучину предвыборного хаоса в такое напряженное время", -заявил Беннет.

В ходе заседания главы партий согласовали тактику работы во время летней сессии. Коалиция намерена подавать законы в основном социально-экономического характера, по поводу которых может быть договоренность с оппозицией.