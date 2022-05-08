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NEWSru.co.il :: В Израиле8 мая 2022 г., 09:54

Полиция задерживает участников беспорядков в Иерусалиме: среди них 19-летняя жительница Рамаллы

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Полиция задерживает участников беспорядков в Иерусалиме: среди них 19-летняя жительница Рамаллы

В минувший уик-энд полиция задержала нескольких подозреваемых в насильственных действиях и столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов.

6 мая в ходе беспорядков была задержана 19-летняя жительница Рамаллы, Во время задержания она выкрикивала оскорбления в адрес бойцов МАГАВ, а также националистические лозунги и восхваления в адрес террористов.

В ходе следствия выяснилось, что задержанная принимала участие в беспорядках на Храмовой горе и бросала камни в полицейских. Срок ее содержания под стражей продлен, и расследование продолжается.


Отметим, что, как правило, в беспорядках на Храмовой горе участвуют молодые мужчины. Девушек среди экстремистов мало.

Также в минувшие выходные были задержаны несколько несовершеннолетних арабов, бросавших камни в автомобили в различных районах столицы. В результате этих действий нескольким автомобилям причинен ущерб. Следствие по этим делам также продолжается.

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