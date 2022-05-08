Предпринята попытка сорвать мероприятие "израильских друзей Украины" в Тель-Авиве. Видео

Во время мероприятия на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, которое проводили активисты организации Israeli Friends of Ukraine, появились трое мужчин с плакатами: "Наследники Петлюры, Бандеры и Шухевича, руки прочь от праздника победы над нацистами, 9 мая".

Мужчины мешали проведению мероприятия, на просьбы организаторов отойти они реагировали агрессивно, замахивались на подходивших к ним людей стойками с плакатами, пытаясь их ударить.

Организаторы передали, что были вынуждены вызвать полицию.

Вечером 8 мая "израильские друзья Украины" провели несколько мероприятий, посвященных Дням памяти и примирения. На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве была создана "Аллея памяти", а также проводилась фотовыставка, посвященная памяти жертв нацизма Второй мировой войны и русско-украинской войны.

"Приходите с цветами, фотографиями, историями, именами погибших и тех, кто сумел выжить в этом аду. Приглашаем всех прийти и рассказать свою историю, о прошлой войне или нынешней", – говорилось в объявлении, опубликованном накануне мероприятия.