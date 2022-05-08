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NEWSru.co.il :: В Израиле8 мая 2022 г., 22:16

Министр юстиции распорядился проверить возможность высылки семей террористов в Газу

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Министр юстиции распорядился проверить возможность высылки семей террористов в Газу

Министр юстиции Гидеон Саар распорядился проверить возможность депортации в Газу семей террористов, имеющих израильское гражданство.

В окружении Саара подчеркивают, что речь идет лишь о тех случаях, когда можно доказать, что семья заранее знала о намерениях террориста.

Саар также распорядился проверить законность разрушения домов террористов, имеющих израильское гражданство.

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