"Сохнут": граждане России, прошедшие "быструю проверку", смогут вылететь в Израиль бесплатным рейсом

Граждане России, получившие положительный ответ на свое онлайн-заявление на репатриацию, смогут уже в конце мая вылететь в Израиль рейсом "Сохнута".

Об этом редакции NEWSru.co.il сообщили в Еврейском агентстве.

Ранее сообщалось, что в связи с нехваткой самолетов до сих пор ни один россиянин, прошедший "быструю проверку", не смог вылететь в Израиль самолетом "Сохнута".

Напомним, процесс ускоренной репатриации для граждан России, который также называют "методом go no go" или "зеленым маршрутом", приостановлен. Об этом редакции NEWSru.co.il сообщила глава "Натива" Нета Брискин.

По словам главы "Натива", это связано с решением министра алии и интеграции больше не предоставлять репатриантам и людей с правом на репатриацию, приехавшим из России, места в гостиницах. Еще одна причина - трудности привозить этих людей бесплатными авиарейсами. Только три самолета "Эль Аля" принадлежат самой авиакомпании и могут совершать рейсы в Россию. Остальные самолеты "Эль-Аля" принадлежат западным лизинговым компаниям и находятся под санкциями, не имея возможность летать в Россию. У других израильских авиакомпаний - "Аркии" и "Исраэйра" - нет государственных гарантий, необходимых для осуществления авиасообщения с находящейся под санкциями Российской Федерацией.

Ускоренный процесс репатриации должен был позволить россиянам подавать документы на репатриацию онлайн. Быстрая проверка с точностью до 80%, как объясняла Брискин, показывала, имеет ли заявитель право на репатриацию. В случае положительного ответа, заявитель получал возможность прилететь в Израиль самолетом "Сохнута" и получить в Израиле сразу медицинскую страховку и бесплатное жилье, пока сотрудники "Натив" заканчивают проверку и принимают решение о предоставлении заявителю гражданства.

Отметим, что, согласно заявлению министерства алии и интеграции, россияне, приехавшие в Израиль в качестве туристов, несмотря на решение не предоставлять им границы, все еще имеют возможность проходить быстрый процесс смены статуса в специально открытых для этого пунктах.