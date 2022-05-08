Оппозиция готовит к подаче законопроект о роспуске Кнессета

В Кнессете состоялось заседание глав коалиционных фракций. Заседание было посвящено координации шагов перед началом летней сессии Кнессета, которая открывается 9 мая.

В ходе заседания было принято решение продолжить переговоры с партией РААМ, которая по-прежнему бойкотирует работу парламента. Глава РААМ Мансур Аббас не принимал участия в заседании глав фракций. Депутат Кнессета Валид Таха заявил, что бойкот коалиции и парламента остается в силе.

Напомним, что одним из требований РААМ является изменение статуса-кво на Храмовой горе. При этом РААМ опирается на требования, которые, по словам лидеров партии, озвучены королем Иордании Абдаллой II.

Выступая на заседании правительства, премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "Нет и не будет никакого постороннего вмешательства в решение вопросов, касающихся Иерусалима, где мы являемся сувереном. Мы отвергаем любое иностранное вмешательство в решения правительства".

11 мая оппозиция намерена вынести на рассмотрение парламента в предварительном чтении законопроект о роспуске Кнессета. Голосование состоится только в том случае, если РААМ не примет участия в голосовании. Тогда у оппозиции есть шанс одержать победу на голосовании в предварительном чтении. Для утверждения закона в первом, втором и третьем чтениях потребуется 61 голос.