СМИ: Беннет предложил ввести "локдаун для непривитых" и закрыть аэропорт

По информации сайта "Гаарец", на совещании с представителями минздрава, которое состоялось в четверг, 9 декабря, глава правительства Нафтали Беннет предложил ввести "локдаун для непривитых", а также полностью закрыть аэропорт "Бен-Гурион".

Издание пишет, что представители минздрава, присутствовавшие на встрече, были удивлены предложением главы правительства, так как изначально на встрече планировалось обсудить продление существующих ограничений на въезд в Израиль еще на неделю. Гендиректор минздрава профессор Нахман Аш не поддержал предложение Беннета, так как, по его мнению, "локдаун для непривитых" не поможет повысить процент вакцинированных.

Глава службы общественного здравоохранения в минздраве Израиля доктор Шарон Эльрои-Прайс была менее категоричной, но и закрытие аэропорта, по ее мнению, не является необходимым.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что подобные решения не должны приниматься внезапно. Он также заметил, что другие страны воздерживаются от подобных шагов, на что Беннет напомнил о "локдауне для непривитых" в Австрии.

Заместитель юридического советника правительства адвокат Раз Назри предупредил: если предложение Беннета будут приняты, правительству придется, скорее всего, отстаивать свое решение в БАГАЦ.

"Гаарец" пишет, что на совещании было принято решение усилить контроль за соблюдением правил "зеленого сертификата", а также проверить другие шаги по сдерживанию распространения нового штамма. По информации издания, вечером может состояться еще одно совещание.

Вечером 9 декабря пресс-служба главы правительства сообщила, что Нафтали Беннет и Ницан Горовиц договорились о продлении действующих ограничений в аэропорту "Бен-Гурион" еще на десять дней. Это решение вступит в силу в воскресенье, 12 декабря.

Достигнута договоренность о продлении карантина для всех возвращающихся из-за границы, вне зависимости от наличия "зеленого сертификата". Для того, чтобы решение вступило в силу, оно должно быть утверждено гендиректором минздрава и комиссией по здравоохранения Кнессета.

Будет продлено правило, обязывающее вернувшихся из "красных" стран проходить карантин в гостиницах. Для вступления этого решения в силу оно должно быть утверждено законодательной комиссией Кнессета.