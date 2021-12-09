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NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2021 г., 16:13

Внимание, розыск: пропал житель Эйлата Барак Шнир Галузер

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропал житель Эйлата Барак Шнир Галузер

Полиция Израиля обращается к гражданам Израиля с просьбой о помощи в розыске 49-летнего Барака Шнира Галузера, жителя Эйлата. Последний раз его видели 5 декабря, когда он выходил из дома.

Приметы разыскиваемого: рост 175 см, плотное телосложение, длинные волосы, обычно забранные в хвост, карие глаза, носит бороду.

Особые приметы: серьга в левом ухе, татуировка на левом предплечье R.S.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 08-6772700 в отделение полиции в Эйлате или в диспетчерскую службу по телефону 100.

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