Внимание, розыск: пропал житель Эйлата Барак Шнир Галузер

Полиция Израиля обращается к гражданам Израиля с просьбой о помощи в розыске 49-летнего Барака Шнира Галузера, жителя Эйлата. Последний раз его видели 5 декабря, когда он выходил из дома.

Приметы разыскиваемого: рост 175 см, плотное телосложение, длинные волосы, обычно забранные в хвост, карие глаза, носит бороду.

Особые приметы: серьга в левом ухе, татуировка на левом предплечье R.S.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 08-6772700 в отделение полиции в Эйлате или в диспетчерскую службу по телефону 100.