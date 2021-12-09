Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле9 декабря 2021 г., 19:15

Прокуратура не будет оспаривать приговор Арье Шифу, застрелившему взломщика

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прокуратура не будет оспаривать приговор Арье Шифу, застрелившему взломщика

Государственная прокуратура объявила, что не будет подавать апелляцию на приговор, вынесенный Беэр-Шевским окружным судом Арье Шифу, жителю юга страны, застрелившему взломщика.

Напомним, что 9 ноября этого года суд приговорил Шифа, признанного виновным в причинении смерти по халатности, к девяти месяцам общественных работ и выплате компенсации в размере 10 тысяч шекелей семье убитого им взломщика.

Прокуратура требовала приговорить Шифа к 4-6 годам тюремного заключения.


Согласно обвинительному заключению, Шиф вместе с женой спали во временном вагончике, поскольку в их доме шел ремонт, когда в их двор въехал автомобиль банды угонщиков. Один из них заскочил в машину Шифа. Шиф, имеющий разрешение на ношение оружия, вышел из вагончика с пистолетом, но забыв надеть очки. Он, находясь с правой стороны машины, выстрелил в сторону водителя. Пуля попала угонщику в голову. Шиф выстрелил в сторону второй машины, в которой находились сообщники угонщика, после чего они уехали. До настоящего дня полиции не удалось выследить и арестовать членов банды.

Шиф во время допроса утверждал, что начал стрелять, так как чувствовал, что его жизни угрожает опасность, и он не планировал убивать угонщика. При этом он не смог объяснить, почему не выстрелил в воздух. То, что мужчина был добровольным помощником полиции, следствие считает отягчающим обстоятельством, так как ему были известны правила открытия огня.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 ноября 2021
Арье Шифа, застрелившего взломщика, приговорили к девяти месяцам общественных работ
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:33 Беннет и Горовиц договорились продлить существующие ограничения для возвращающихся из-за границы на 10 дней
21:55 На 65-м шоссе автомобиль сбил мужчину
19:15 Прокуратура не будет оспаривать приговор Арье Шифу, застрелившему взломщика
17:17 Израиль передал Египту 95 древних артефактов, похищенных в прошлом. ФОТО
17:01 Сбой в сети оператора мобильной связи "Пелефон"
16:56 В Тель-Авиве мужчина получил тяжелые травмы при падении с третьего этажа
16:45 СМИ: Беннет предложил ввести "локдаун для непривитых" и закрыть аэропорт
16:13 Внимание, розыск: пропал житель Эйлата Барак Шнир Галузер
15:46 Драка в Шфаим, ранены двое мужчин
15:05 Комиссия по законодательству утвердила продление запрета на выезд в 50 "красных" стран
Загрузка...