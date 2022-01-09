Рядом с побережьем Бат-Яма ВМС ЦАХАЛа и полиция уничтожили неразорвавшуюся ракету

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в воскресенье, 9 января, возле побережья Бат-Яма был уничтожен под водой методом контролируемого взрыва потенциально опасный предмет, скорее всего, - неразорвавшаяся ракета, запущенная из Газы.

В операции, которая проходила в утренние часы, участвовали бойцы подразделения подводных операций ВМС ЦАХАЛа (ЯЛТАМ), морской полиции и полицейские саперы.