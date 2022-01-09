Рядом с побережьем Бат-Яма ВМС ЦАХАЛа и полиция уничтожили неразорвавшуюся ракету
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в воскресенье, 9 января, возле побережья Бат-Яма был уничтожен под водой методом контролируемого взрыва потенциально опасный предмет, скорее всего, - неразорвавшаяся ракета, запущенная из Газы.
В операции, которая проходила в утренние часы, участвовали бойцы подразделения подводных операций ВМС ЦАХАЛа (ЯЛТАМ), морской полиции и полицейские саперы.
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