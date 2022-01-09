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NEWSru.co.il :: В Израиле9 января 2022 г., 13:29

Правительство утвердило перевод яслей в ведомство министерства просвещения

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Правительство утвердило перевод яслей в ведомство министерства просвещения

В воскресенье, 9 января, правительство утвердило реформу в системе дошкольного образования, в рамках которой дневные ясли ("меаонот йом"), куда ходят более семи детей, будут находиться под контролем министерства просвещения, а не министерства экономики, как было ранее.

О реформе 5 января объявили министр просвещения Ифат Шаша-Битон, министр финансов Авигдор Либерман и министр экономики Орна Барбивай.

Цель реформы, по словам ее авторов, создание непрерывности в системе образования, в которую будет включен ребенок от своего рождения до 18 лет, адаптация системы к индивидуальным потребностям ребенка на всех этапах обучения и роста, и также сокращение социального неравенства до того, как ребенок пойдет в детский сад и школу.


Увеличится количество сертифицированных специалистов, осуществляющих контроль за работой дошкольных учреждений, а также установлен список требований, которым должно соответствовать заведение.

В каждом местном органе власти будет назначен куратор, отвечающий за дошкольные заведения.

Для работников дневных яслей будут организованы курсы повышения квалификации.

В рамках реформы минпрос получит 840 миллионов шекелей. Из них 600 млн шекелей выделены на строительство 180 новых детских садов и 240 миллионов - на новые ставки, обучение, технику безопасности.

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Министерство просвещения будет отвечать за работу дневных яслей

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