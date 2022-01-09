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NEWSru.co.il :: В Израиле9 января 2022 г., 18:47

В Лоде неизвестные открыли стрельбу в супермаркете, есть раненый

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Полиция начала расследование обстоятельств, при которых в микрорайоне Пардес-Шнир в Лоде из огнестрельного оружия был ранен 16-летний подросток.


При этом сайт N12 со ссылкой на свои источники написал, что стреляли в супермаркете. Охранник, вызывая "скорую", сообщил, что на месте происшествия имеется раненый, и он без сознания.

По словам парамедиков МАДА, подросток получил ранения средней тяжести. Он доставлен в больницу "Асаф а-Рофе".

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