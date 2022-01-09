Министры рассмотрят закон о гражданстве, в коалиции нет большинства

9 декабря межминистерская комиссия по законодательству рассмотрит законопроект о гражданстве, представленный министром внутренних дел Айелет Шакед.

Речь идет о законопроекте, препятствующем воссоединению семей палестинских и израильских арабов. Схожий законопроект был провален оппозицией в самом начале каденции нынешнего правительства. Однако тогда за него голосовала вся коалиция, включая партию МЕРЕЦ и нескольких депутатов от РААМ.

На сей раз, партии РААМ и МЕРЕЦ намерены в полном составе фракций голосовать против законопроекта. Заместитель министра экономики Яир Голан заявил, что законопроект в его нынешнем виде противоречит договоренностям, достигнутым с премьер-министром Нафтали Беннетом. "Айелет Шакед может делать все что хочет. Нас обязывают лишь соглашения с премьер-министром", - сказал Голан.

В партии РААМ также заявляют, что не смогут поддержать законопроект в его нынешнем виде.

В межминистерской комиссии законопроект будет утвержден, однако затем в ходе подготовки к голосованиям, Шакед придется вносить в его текст существенные изменения, чтобы получить поддержку МЕРЕЦ и РААМ. Оставив текст без изменений глава МВД может попытаться договориться с оппозицией, в частности с "Ликудом".

Не исключено, что речь идет о политическом трюке, Шакед вовсе не намерена добиваться утверждения закона а хочет лишь, чтобы он был провален голосами правой оппозиции, которую. потом можно будет обвинить в безответственности и превалировании политических интересов над национальными.