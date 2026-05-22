22 мая 2026
Израиль

В поселке Бней Дрор пропала собака, принадлежавшая Мапаль Адам, погибшей 7 октября

время публикации: 22 мая 2026 г., 19:48 | последнее обновление: 22 мая 2026 г., 20:16
В поселке Бней Дрор пропала собака, принадлежавшая Мапаль Адам, погибшей 7 октября
Маайян Адам, сестра Мапаль Адам, погибшей 7 октября 2023 года на фестивале "Нова", опубликовала в своем Instagram призыв о помощи.

В поселке Бней Дрор пропала собака Белла, принадлежавшая Мапаль и ее партнеру Рои Шалеву. 7 октября Рои был ранен, но выжил, в октябре прошлого года он покончил с собой.

После смерти Рои собака жила у его отца, Ронена. "Я молюсь о том, чтобы Белла нашлась. Это такой удар для Ронена, который и так достаточно настрадался", – написала Маайян.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 октября 2025

Рои Шалев, выживший в "черную субботу" на фестивале "Нова", покончил с собой