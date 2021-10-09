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NEWSru.co.il :: В Израиле9 октября 2021 г., 22:58

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с "прощальным" визитом в Израиль

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Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с "прощальным" визитом в Израиль

Вечером в субботу, 9 октября, в Израиль прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Это ее седьмой и последний визит визит в Израиль в качестве канцлера ФРГ.

В связи с необходимостью пропустить кортеж Меркель полиция перекрыла 1-ю трассу от развязки Ганот до Садов Сахарова в восточном направлении, а также 6-ю трассу от развязки Бен-Шемен на юг. Водителям рекомендовано воспользоваться 443 и 431 трассами, а также использовать Waze для определения оптимального маршрута.

В ходе визита Меркель намерена посетить мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", а также встретиться с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом Израиля Ицхаком Герцогом.


Меркель будет почетным гостем на воскресном заседании кабинета министров Израиля.

В программе визита Меркель в Израиль не запланирована встреча с главой оппозиции и бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Визит Меркель должен был состояться ранее, однако канцлер Германии отложила его из-за событий в Афганистане.

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