ЦАХАЛ отменил все увольнительные в подразделениях, базирующихся в Иудее и Самарии

По оценке израильских спецслужб, по меньшей мере несколько террористов, сбежавших из тюрьмы "Гильбоа", перебрались на территорию Палестинской автономии и получают убежище у местных жителей.

Израильские силовые структуры ожидают, что задержание террористов повлечет за собой вспышку беспорядков в Иудее и Самарии. К дестабилизации и эскалации насилия на фоне побега прикладывают усилия террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад".

На этом фоне командование Армии обороны Израиля приняло решение об отмене всех увольнительных в подразделениях, базирующихся в Иудее и Самарии.

Полиция Израиля приведена в состояние повышенной готовности, а подразделения специального назначения полиции и пограничной полиции подняты по тревоге на случай необходимости оказания помощи спецназу управления тюрем "Мецада" в подавлении беспорядков в местах заключения террористов. Командирам участков и оперативным офицерам приказано посетить находящиеся на подведомственной территории тюрьмы и ознакомиться с ситуацией на местах.

Между тем, СМИ продолжают публиковать информацию о ходе расследования обстоятельств побега. В частности, радиостанция "Кан Бет" сообщает, что, по данным управления тюрем, беглецы прорыли туннель под поддоном душевой кабины. В 2014 году при организации неудачной попытки побега из той же тюрьмы, заключенные рыли туннель под унитазом. После того случая все соединения унитазов с полом были забетонированы, однако поддоны душевых кабин бетоном закреплять не стали.

Газета "Гаарец" рассказывает, что доброволец полиции, прибывший по вызову о подозрительных людях в районе тюрьмы, попытался сразу связаться с контрольным центром управления тюрем. Однако имевшийся у полиции телефонный номер оказался устаревшим. В контрольном центре ШАБАС за несколько недель до инцидента сменился номер телефона, но полиции об этом не сообщили. В результате полицейскому пришлось ехать в соседнюю тюрьму и брать новый номер контрольного центра, что привело к существенной задержке в извещении управления тюрем о подозрении на побег.