ЦАХАЛ объявил об эвакуации жителей трех деревень на юге Ливана
время публикации: 12 июня 2026 г., 14:25 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 14:36
Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей деревень Сарфанд, Тефахта и Мазраат Синай.
В связи с нарушениями "Хизбаллой" условий соглашения огня, ЦАХАЛ планирует операцию против террористов, действующих в вышеназванных населенных пунктах.
Жителям вышеупомянутых деревень предписано немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани.
В предупреждении также подчеркивается, что любой, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или вооружением, подвергает свою жизнь опасности.