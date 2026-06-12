ЦАХАЛ объявил об эвакуации жителей трех деревень на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей деревень Сарфанд, Тефахта и Мазраат Синай.

В связи с нарушениями "Хизбаллой" условий соглашения огня, ЦАХАЛ планирует операцию против террористов, действующих в вышеназванных населенных пунктах.

Жителям вышеупомянутых деревень предписано немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани.

В предупреждении также подчеркивается, что любой, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или вооружением, подвергает свою жизнь опасности.