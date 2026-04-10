10 апреля 2026
Бойцы бригады "Бислах" уничтожили более 100 объектов "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 апреля 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 17:12
Силы бригады "Бислах" под командованием 91-й дивизии в настоящее время проводят точечную наземную операцию по расширению зоны безопасности на юге Ливана.

К этому моменту подразделения уничтожили более 100 объектов террористической инфраструктуры, наблюдательных пунктов, складов оружия и противотанковых позиций организации "Хизбалла".

Кроме того, было обнаружено военное снаряжение и сотни единиц вооружения, среди которых: автоматы Калашникова, артиллерийское вооружение, взрывные устройства, пистолеты, РПГ и боеприпасы.

