С начала операции "Рычание льва" ликвидированы более 1400 боевиков "Хизбаллы", уничтожено 4300 объектов террористической инфраструктуры и обнаружены сотни единиц вооружения.

Пять дивизий продолжают одновременно действовать на юге Ливана.

К настоящему моменту силы 162-й и 36-й дивизий уничтожили более 2700 объектов террористической инфраструктуры и обнаружили свыше 250 единиц вооружения, среди которых ракеты дальнего радиуса действия, противотанковые ракеты, установки РПГ, стрелковое оружие и взрывные устройства.

Кроме того, силы 91-й, 98-й и 146-й дивизий уничтожили более 1500 объектов террористической инфраструктуры и обнаружили более 1000 единиц вооружения, включая оружие, РПГ, взрывные устройства и боевую экипировку.

ВВС продолжают оказывать поддержку наземным силам и атаковать цели по всему южному Ливану. За последние сутки ВВС атаковали более 120 объектов террористической инфраструктуры на юге Ливана с целью устранения угроз для подразделений.