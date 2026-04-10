x
10 апреля 2026
Израиль

С начала операции "Рычание льва" ликвидированы более 1400 боевиков "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 апреля 2026 г., 16:23 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 16:55
С начала операции "Рычание льва" ликвидированы более 1400 боевиков "Хизбаллы", уничтожено 4300 объектов террористической инфраструктуры и обнаружены сотни единиц вооружения.

Пять дивизий продолжают одновременно действовать на юге Ливана.

К настоящему моменту силы 162-й и 36-й дивизий уничтожили более 2700 объектов террористической инфраструктуры и обнаружили свыше 250 единиц вооружения, среди которых ракеты дальнего радиуса действия, противотанковые ракеты, установки РПГ, стрелковое оружие и взрывные устройства.

Кроме того, силы 91-й, 98-й и 146-й дивизий уничтожили более 1500 объектов террористической инфраструктуры и обнаружили более 1000 единиц вооружения, включая оружие, РПГ, взрывные устройства и боевую экипировку.

ВВС продолжают оказывать поддержку наземным силам и атаковать цели по всему южному Ливану. За последние сутки ВВС атаковали более 120 объектов террористической инфраструктуры на юге Ливана с целью устранения угроз для подразделений.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2026

Силы ЦАХАЛа обнаружили и уничтожили пусковую ракетную установку на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2026

ЦАХАЛ ликвидировал командира артиллерии подразделения "Насер" в "Хизбалле"