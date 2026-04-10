"За 60 секунд": ЦАХАЛ обнародовал данные о мощном ударе по объектам "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подробности самой масштабной операции с начала кампании "Рычание льва". Сообщается, что всего за одну минуту массированного удара, нанесенного в минувшую среду, были ликвидированы не менее 180 боевиков террористической организации "Хизбалла".

Операция проводилась одновременно в трех регионах Ливана: в Бейруте, долине Бекаа и на юге страны. Решение о нанесении удара было принято после того, как боевики предприняли попытку расширить свое присутствие в районах к северу от ливанской столицы.

Согласно уточненным данным военной разведки (АМАН), в течение одной минуты было поражено около 100 целей. Среди них: свыше 45 центральных штабов организации, около 40 военных объектов, использовавшихся для координации террористической деятельности, инфраструктура высшего руководства.

В Бейруте целями стали 35 военных объектов, включая штаб экстренного реагирования разведывательного подразделения, а также штабы спецназа "Радуан" и ракетного подразделения. В долине Бекаа и на юге Ливана удар был нанесен по складам оружия и оперативным базам "Радуана".

Атака нанесла значительный ущерб оперативному и командному потенциалу "Хизбаллы". Особо отмечается, что большинство объектов располагались в центре гражданской застройки. Перед началом операции были приняты меры по минимизации ущерба, причиняемого гражданскому населению, которое боевики цинично используют в качестве живого щита.