10 апреля 2026
|
10 апреля 2026
|
последняя новость: 15:35
10 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ЦАХАЛ: террористы обстреляли Израиль с территории школы на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 10 апреля 2026 г., 15:00 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 15:03
ЦАХАЛ: террористы обстреляли Израиль с территории школы на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа установили, что террористическая организация "Хизбалла" выпустила по Израилю ракеты с территории школьного комплекса в районе деревни Тир-Зибна на юге Ливана.

На кадрах, опубликованных ЦАХАЛом, можно ясно увидеть тепловую сигнатуру пусковой установки и то, как ее в режиме реального времени перемещают на территорию школы. Речь идет о нарушении международного права.

После выявления ЦАХАЛ атаковал этот комплекс, чтобы устранить угрозу для Государства Израиль.

917-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии