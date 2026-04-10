ЦАХАЛ: террористы обстреляли Израиль с территории школы на юге Ливана

Военнослужащие ЦАХАЛа установили, что террористическая организация "Хизбалла" выпустила по Израилю ракеты с территории школьного комплекса в районе деревни Тир-Зибна на юге Ливана.

На кадрах, опубликованных ЦАХАЛом, можно ясно увидеть тепловую сигнатуру пусковой установки и то, как ее в режиме реального времени перемещают на территорию школы. Речь идет о нарушении международного права.

После выявления ЦАХАЛ атаковал этот комплекс, чтобы устранить угрозу для Государства Израиль.