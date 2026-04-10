БАГАЦ обязал полицию разрешить демонстрацию более 1000 человек возле театра "Габима"
время публикации: 10 апреля 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 14:57
Судьи БАГАЦа потребовали от полиции разрешить проведение демонстрации в торговом центре "Мерказ Хорев" в Хайфе – численностью не менее 150 человек.
Полиция также обязана позволить проведение демонстрации на площади возле театра "Габима" в Тель-Авиве – численностью не менее 1000 человек. Превышение вышеназванного количества остается на усмотрение полиции и не означает автоматического разрешения на разгон демонстрации.
