БАГАЦ обязал полицию разрешить демонстрацию более 1000 человек возле театра "Габима"

Судьи БАГАЦа потребовали от полиции разрешить проведение демонстрации в торговом центре "Мерказ Хорев" в Хайфе – численностью не менее 150 человек.

Полиция также обязана позволить проведение демонстрации на площади возле театра "Габима" в Тель-Авиве – численностью не менее 1000 человек. Превышение вышеназванного количества остается на усмотрение полиции и не означает автоматического разрешения на разгон демонстрации.