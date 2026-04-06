В центре сектора Газы уничтожен боевик ХАМАСа, занимавшийся контрабандой оружия

В субботу ЦАХАЛ нанес удар по цели в центре сектора Газы, ликвидировав террориста Али Ахмада Али Амраина, который занимался контрабандой оружия для нужд террористической организации ХАМАС.

В ЦАХАЛе сообщают, что Амраин участвовал в организации поставок большого количества оружия и боеприпасов, которые использовались для террористической деятельности ХАМАСа по всему сектору. Он был ликвидирован для устранения непосредственной угрозы израильским военнослужащим.