Два офицера ЦАХАЛа и гражданский будут обвинены в контрабанде товаров в Газу

По итогам совместного расследования Общей службы безопасности ШАБАК, центрального подразделения полиции Северного округа и отдела специальных расследований военной полиции подано предварительное обвинение против двух офицеров ЦАХАЛа и одного гражданского по подозрению в причастности к делу о контрабанде запрещенных к ввозу в сектор Газы товаров в обмен на денежное вознаграждение.

По сообщению полиции, в ходе расследования, которое велось в течение последних недель, были установлены факты контрабанды товаров в сектор Газы внутри грузовиков с гуманитарной помощью в обмен на получение сотен тысяч шекелей.

По подозрению следствия, житель Рахата Насер Абу Мустафа использовал свои связи с офицером, проходившим резервистскую службу, чтобы выяснить возможность организации контрабанды в сектор Газа. Они вдвоем разработали план провоза контрабанды, после чего резервист связался с кадровым офицером ЦАХАЛа и привлек его к этой преступной схеме.

Подозреваемые ввозили множество товаров, включая запрещенные к ввозу в сектор Газы. В частности, речь идет о сотнях тысяч сигарет и нескольких мобильных телефонах. Известно, что ХАМАС зарабатывал значительные средства на продаже контрабандных сигарет, и деньги шли на финансирование террористической деятельности.

Были собраны доказательства против кадрового офицера в звании подполковника и офицера-резервиста в звании майора, которые использовали свое служебное положение и доступ к информации о гуманитарных грузовиках. Указанные грузовики были остановлены из-за неисправности по пути в сектор Газы, и гражданский спрятал в них запрещенные товары, когда вызван для ремонта грузовиков.

Ожидается, что обвинительные заключения будут поданы в ближайшее время.