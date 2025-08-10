ЦАХАЛ проводит масштабные учения генштаба и верховного командования
время публикации: 10 августа 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 05:55
Рано утром 10 августа начались внезапные учения "Рассвет" по проверке готовности генерального штаба и верховного командования Армии обороны Израиля к действиям в условиях масштабных, сложных и многофакторных событий.
В рамках учений будут отрабатываться внезапные сценарии на всем театре военных действий, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Ожидаются учения и проверки готовности всех структур командования ЦАХАЛа, всех родов войск и подразделений.