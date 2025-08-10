ЦАХАЛ проводит масштабные учения генштаба и верховного командования

Рано утром 10 августа начались внезапные учения "Рассвет" по проверке готовности генерального штаба и верховного командования Армии обороны Израиля к действиям в условиях масштабных, сложных и многофакторных событий.

В рамках учений будут отрабатываться внезапные сценарии на всем театре военных действий, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Ожидаются учения и проверки готовности всех структур командования ЦАХАЛа, всех родов войск и подразделений.