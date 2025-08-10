Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 10 августа, будет очень жарко: температура значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах. На побережье душно и влажно. Во второй половине дня возможны дожди на востоке страны.

В Иерусалиме – 24-36 градусов, в Тель-Авиве – 26-32, в Хайфе – 26-31, в Эйлате – 32-45, в Беэр-Шеве – 25-37, в Мицпе-Рамоне – 26-35, на побережье Мертвого моря – 29-42, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-31, в Ариэле – 24-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-40, на Голанских высотах – 25-40.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Очень жаркая погода, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах сохранится в течение всей недели. Спад жары ожидается в субботу, 16 августа.