В Беэр-Шеве рабочий сорвался с высоты, он в тяжелом состоянии
время публикации: 10 августа 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 16:48
Рабочий в возрасте около 30 лет упал с большой высоты во время ремонтных работ в жилом доме в Беэр-Шеве. Он получил множественные тяжелые травмы, к моменту прибытия медиков пострадавший был без сознания.
Оказав мужчине неотложную помощь и подключив его к ИВЛ, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" эвакуировала его в больницу в тяжелом состоянии.
