Иностранный рабочий упал с лестницы в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии

В местную клинику в Ашкелоне был доставлен иностранный гражданин, получивший тяжелые травмы головы и корпуса: медикам сообщили, что он упал с лестницы.

Вызванные в клинику фельдшер и парамедик "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Барзилай" в тяжелом состоянии.