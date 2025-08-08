Иностранный рабочий упал с лестницы в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии
время публикации: 08 августа 2025 г., 13:19 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 13:50
В местную клинику в Ашкелоне был доставлен иностранный гражданин, получивший тяжелые травмы головы и корпуса: медикам сообщили, что он упал с лестницы.
Вызванные в клинику фельдшер и парамедик "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Барзилай" в тяжелом состоянии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2025