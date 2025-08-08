x
Израиль
Израиль

Иностранный рабочий упал с лестницы в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 08 августа 2025 г., 13:19 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 13:50
Иностранный рабочий упал с лестницы в Ашкелоне, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В местную клинику в Ашкелоне был доставлен иностранный гражданин, получивший тяжелые травмы головы и корпуса: медикам сообщили, что он упал с лестницы.

Вызванные в клинику фельдшер и парамедик "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Барзилай" в тяжелом состоянии.

