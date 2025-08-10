Правые организации против Нетаниягу: "Останови операцию в ее нынешней форме"

Несколько правых организаций, в том числе, форум семей похищенных "Тиква" и форум семей погибших "Гвура", обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и потребовали от него остановить операцию в Газе в ее нынешней форме.

В письме говорится, что решение, принятое военно-политическим кабинетом, является "грубой ошибкой". По мнению авторов письма, это решение означает замораживание существующей ситуации.

Авторы обращения заявляют, что операция должна быть обусловлена двумя факторами. Один из них – гарантия того, что боевые действия будут продолжаться до полной капитуляции ХАМАСа и подписания сделки по освобождению всех заложников. Второй – эвакуация населения и введение полной блокады районов, в которых ЦАХАЛ намерен действовать.

"Без изменения системы нет решающего наступления. Остановите операцию пока не поздно", – говорится в письме.