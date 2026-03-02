Срок действия чрезвычайного положения в тылу продлен до 12 марта

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне продлила срок действия чрезвычайного положения в тылу до 12 марта.

Решение было принято в ходе специального заседания комиссии, состоявшегося 2 марта.

Депутаты получили отчет о текущей ситуации от представителей Штаба национальной безопасности, военной разведки (АМАН) и оперативного отдела генштаба ЦАХАЛа. Депутатам была представлена картина текущей ситуации и представителями командования тылом.

Помимо продления срока действия чрезвычайного положения в тылу, комиссия приняла решение о расширении действия специального распоряжения о призыве ("цав 8"). Новое распоряжение позволяет расширить масштаб "призыва" автомобилей.

Как сообщалось ранее, в начале заседания депутатов подписали под специальным документом, согласно которому они посвящены в строго секретную информацию особой важности.

Это первый случай в нынешней каденции, когда депутатов подписывают под таким документом. Подобная мера используется крайне редко.