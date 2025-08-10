Бен-Гвир хвалит, Смотрич критикует. Правые о решении кабинета расширить операцию в Газе

На правом фланге израильской политики по-разному комментируют решение военно-политического кабинета о расширении военных действий в секторе Газы.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвип заявил, что "решение оккупировать Газу и переселить более миллиона жителей" было принято премьер-министром Биньямином Нетаниягу под его давлением. Бег-Гвир сказал, что считает необходимым "идти до конца", однако не стал критиковать премьер-министра. В то же время, он вступил в полемику с начальником генерального штаба ЦАХАЛа Эялем Замиром. "Я все время слышу от его имени, что для решения задачи нам потребуется очень много солдат. Неверно. Не потребуется", – заявил лидер "Оцма Иегудит". По мнению Бен-Гвира, пребывание в статичном положении гораздо опаснее для солдат, чем любая военная операция. "Мы ставим под угрозу жизни солдат с этой гуманитарной помощью. Когда мы атакуем, враг уходит в оборону", – добавил министр.

Министр финансов Бецалель Смотрич считает решение военно-политического кабинета половинчатым и не ведущим к победе. Как сообщает "Кан Бет", на заседании военно-политического кабинета он резко возражал против представленного плана. "Если это все, что мы собираемся делать, то лучше остановиться сейчас, пойти к народу и спросить его мнение на выборах", – сказал Смотрич.

Вечером 9 августа Смотрич опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал главу правительства Биньямина Нетаниягу и утвержденное военно-политическим кабинетом решение о захвате города Газы с целью давления на ХАМАС. "К сожалению, на последнем заседании военно-политического кабинета я потерял веру в то, что премьер-министр может и хочет привести ЦАХАЛ к решительной победе. Премьер-министр и кабинет поддались слабостям, позволили эмоциям победить разум и снова решили начать военную операцию, цель которой не решительная победа, а лишь оказание давления на ХАМАС, чтобы принудить его к частичной сделке по освобождению заложников, при этом ясно заявляя, что если ХАМАС согласится на сделку, мы тоже согласимся снова остановиться, снова отступить, позволить ему восстановиться и снова вооружиться. И так без конца. Так не побеждают, так не возвращают заложников, так не выигрывают войну", – заявил Смотрич.

Несмотря на резкую критику, Смотрич не угрожает выходом из правительства или развалом коалиции.