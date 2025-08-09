Бецалель Смотрич: "Я потерял веру в Нетаниягу"

Министр финансов и лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич опубликовал на исходе субботы видеообращение, в котором раскритиковал главу правительства Биньямина Нетаниягу и утвержденное военно-политическим кабинетом решение о захвате города Газы с целью давления на ХАМАС.

"К сожалению, на последнем заседании военно-политического кабинета я потерял веру в то, что премьер-министр может и хочет привести ЦАХАЛ к решительной победе. Премьер-министр и кабинет поддались слабостям, позволили эмоциям победить разум и снова решили начать военную операцию, цель которой не решительная победа, а лишь оказание давления на ХАМАС, чтобы принудить его к частичной сделке по освобождению заложников, при этом ясно заявляя, что если ХАМАС согласится на сделку, мы тоже согласимся снова остановиться, снова отступить, позволить ему восстановиться и снова вооружиться. И так без конца. Так не побеждают, так не возвращают заложников, так не выигрывают войну", - заявил Смотрич.

По словам главы "Ционут Датит", посылать десятки тысяч бойцов маневрировать в городе Газа, рискуя их жизнями, платить тяжелую политическую и международную цену только для того, чтобы оказать давление на ХАМАС для освобождения заложников, а затем отступить назад - это безумно, аморально и нелогично.

"К сожалению, впервые с начала войны я чувствую, что просто не могу поддержать это решение. Моя совесть не позволяет этого" , - подчеркнул он, призвав Нетаниягу снова созвать заседание военно-политического кабинета и пересмотреть принятое решение, объявив, что больше не будет никаких остановок посередине, а только полная капитуляция ХАМАСа и возвращение всех заложников сразу, или разгром ХАМАСа и его полное уничтожение.