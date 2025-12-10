x
10 декабря 2025
10 декабря 2025
10 декабря 2025
последняя новость: 22:41
10 декабря 2025
Группа израильтян пересекла границу с сектором Газы, и была возвращена назад военными

время публикации: 10 декабря 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 22:11
Группа израильтян пересекла границу с сектором Газы и была возвращена назад военными
Tsafrir Abayov/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вечером 10 декабря группа израильских граждан пересекла границу с сектором Газы. По информации в СМИ, в этой акции участвовали не более десяти человек.

По информации издания "Maaрив", израильтяне пересекли пограничное заграждение в районе мемориала "Хец а-Шахор", к северу от Кфар-Аза, напротив Джабалии. Им удалось открыть ворота в заграждении.

За перемещением гражданских лиц следили наблюдательницы ЦАХАЛа. К месту пересечения границы были отправлены военные, которые вернули нарушителей на территорию Израиля и передали для дальнейшего разбирательства полиции.

ЦАХАЛ подчеркивает: нахождение гражданских лиц в зоне боевых действий запрещено.

