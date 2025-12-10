Дубль Оскара Глуха. Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 10 декабря 2025 г., 21:50 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 21:57
Состоялись матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. "Аякс" одержал волевую победу над "Карабахом" 4:2.
Карабах (Азербайджан) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 2:4
На 79-й минуте в счете 2:1 вели хозяева.
Счет сравнял израильский полузащитник Оскар Глух. Он же забил четвертый гол в ворота "Карабаха".
Вильярреал (Испания) - Копенгаген (Дания) 2:3
Испанцы дважды отыгрывались.
Победный гол на 90-й минуте забил Андрева Корнелиус.
Израильский полузащитник "Вильярреала" Манор Соломон вышел на замену на 62-й минуте при счете 2:2.
