10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

ФРС в третий раз подряд снизила учетную ставку в США

США
Финансы
время публикации: 10 декабря 2025 г., 22:41
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Tom Williams, Pool via AP, File

Федеральная резервная система США (ФРС) в третий раз подряд снизила учетную ставку на 25 базисных пунктов, установив ее на уровне 3,5-3,7% годовых, что является самым низким показателем почти за три года.

После двухдневного заседания ФРС дал понять, что в ближайшие месяцы учетная ставка не будет меняться.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что со снижением ставки ФРС находится в выгодном положении и может подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться экономика.

Следующее заседание ФРС запланировано на 27-28 января.

