10 февраля 2026
"Кровавый фонтан" в Хайфе, полиция задержала подозреваемых

время публикации: 10 февраля 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 08:04
Пресс-служба полиции Израиля

В Хайфе полиция задержала четырех участников акции протеста по подозрению в порче городского имущества. Во время демонстрации в Ган а-Зикарон напротив здания муниципалитета протестующие вылили в фонтан красную краску.

В сообщении полиции сказано, что право на протест является основой демократического строя, и акции допускаются, пока проходят в рамках закона. При этом подчеркивается, что полиция будет пресекать нарушения общественного порядка, блокирование движения и любые действия, которые могут угрожать безопасности граждан.

Расследование этого инцидента продолжается.

