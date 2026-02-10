"Кровавый фонтан" в Хайфе, полиция задержала подозреваемых

В Хайфе полиция задержала четырех участников акции протеста по подозрению в порче городского имущества. Во время демонстрации в Ган а-Зикарон напротив здания муниципалитета протестующие вылили в фонтан красную краску.

В сообщении полиции сказано, что право на протест является основой демократического строя, и акции допускаются, пока проходят в рамках закона. При этом подчеркивается, что полиция будет пресекать нарушения общественного порядка, блокирование движения и любые действия, которые могут угрожать безопасности граждан.

Расследование этого инцидента продолжается.