Израиль опустился на пять мест в рейтинге коррупции

Согласно ежегодному индексу восприятия коррупции, публикуемому организацией Transparency International с 1995 года, ситуация с коррупцией в мире существенно ухудшилась за последние годы.

Если десять лет назад в мире было 12 стран, получивших оценку выше 80 баллов, то теперь их осталось только 5. Ни одна страна не набрала даже 90 баллов из 100 возможных.

Наименее коррумпированными странами являются Дания (89), Финляндия (88) и Сингапур (84). Также более 80 баллов набрали Новая Зеландия и Норвегия.

Израиль потерял два балла по сравнению с 2024 годом и с 62 баллами опустился с 30-го места на 35-е. При этом следует отметить, что в 2021 году он находился на 36-м месте, впервые получив менее 60 баллов.

Средняя оценка в индексе восприятия коррупции за 2025 год - 42, самая низкая за последнее десятилетие - и ниже "красной линии", оценки 50, ниже которой находятся более 140 стран.