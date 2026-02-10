x
Израиль

Двое детей получили тяжелые травмы в Тамре и на Голанских высотах

Мада
время публикации: 10 февраля 2026 г., 19:14 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 19:14
Двое детей получили тяжелые травмы в Тамре и на Голанских высотах
Yonatan Sindel/Flash90

Пятилетний ребенок получил тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии в городе Тамра в Изреельской долине. Мальчика госпитализировали в больницу "А-Эмек".

На Голанских высотах двухлетний ребенок пострадал в результате падения с большой высоты. Родственники доставили его к месту встречи с бригадой скорой помощи около поселка Масаада. Медики обратились за содействием к армии, и военный вертолет эвакуировал пострадавшего в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Израиль
