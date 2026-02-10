Минздрав объявил 15-м очагом заболевания корью поселок Иммануэль

Министерство здравоохранения объявило о вспышке кори в поселке Иммануэль и обновило рекомендации для его жителей. В частности, минздрав рекомендует вакцинировать детей в возрасте от 6 до 11 месяцев (а не в возрасте одного года, как это делается обычно), а после года и не менее чем через четыре месяца после – провести вакцинацию против кори, эпидемического паротита, краснухи, ветряной оспы (MMRV).

Министерство здравоохранения призывает родителей проверить прививочный статус детей, подчеркивая, что корь – опасное заболевание, но заболевания можно избежать с помощью вакцинации.

Ранее очагами вспышки кори были признаны: Иерусалим, Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Модиин-Илит, Ноф а-Галиль, Нетивот, региональный совет Мате Биньямин, Бейтар-Илит, Тверия, Петах-Тиква, Лод, Цфат, Хариш, Хацор а-Глилит.