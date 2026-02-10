Ученые обследовали 1,2 миллиона младенцев, чтобы выявить влияние растительной диеты на их развитие

Ученые из Университета Бен-Гуриона провели масштабное исследование младенцев и показали, что веганский и вегетарианский рационы обеспечивают нормальное физическое развитие в первые два года жизни.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, охватило данные почти 1,2 миллиона младенцев за десятилетний период. Группа ученых под руководством доктора Керем Авиталь проанализировала показатели веса, роста и окружности головы детей из семей с разными типами питания.

Результаты показали, что к двухлетнему возрасту траектории развития маленьких веганов практически не отличаются от показателей их сверстников, употребляющих мясо. Несмотря на то, что в первые два месяца жизни у детей из веганских семей фиксировалась чуть большая склонность к дефициту массы тела, к 24 месяцам эта разница полностью исчезала и переставала быть статистически значимой.

Важным аспектом работы стало подтверждение низкого уровня задержки роста во всех группах. К концу второго года жизни задержка физического развития была выявлена у 3,1% всеядных и у 3,9% веганов. Ученые считают, что разница 0,8% не является критическим разрывом. Авторы подчеркивают, что главным фактором нормального развития у всех групп является грамотное планирование рациона и доступ к профессиональным консультациям по питанию еще на этапе беременности. Данные, полученные исследователями, служат научным обоснованием для пересмотра международных рекомендаций по здравоохранению, доказывая, что растительная диета в условиях развитых стран не несет рисков для базового физического развития ребенка.

Доктор Керем Авиталь отмечает значимость полученных результатов для современной медицины и родителей по всему миру: "В контексте развитых стран эти выводы свидетельствуют о том, что при правильном отношении к ребенку растительная диета не ставит под угрозу его физическое развитие".