10 февраля 2026
Израиль

Медсестра задержана по подозрению в жестоком обращении с ребенком в больнице

Полиция
Дети
Больницы
Расследование
время публикации: 10 февраля 2026 г., 15:14
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции южного Тель-Авива арестовали медсестру, работающую в одной из больниц Гуш-Дана, по подозрению в жестоком обращении с трехлетним пациентом, который в результате действий подозреваемых получил тяжкие телесные повреждения.

По сообщению полиции, несколько дней назад представители руководства больницы подали заявление о подозрениях в издевательстве и причинении серьезных травм трехлетнему мальчику, который был госпитализирован в больнице.

На место прибыли следователи, которые собрали доказательства и арестовали медсестру, работающую в больнице, по подозрению в истязании малыша. Подозреваемая была доставлена в мировой суд Тель-Авива, ее арест продлен до 12 февраля.

Израиль
