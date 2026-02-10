Хакан Фидан: "Иранские разработки могут заставить Турцию присоединиться к ядерной гонке"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью CNN Turk, что на данный момент нет риска войны между США и Ираном, отметив, что официальная Анкара прилагает все усилия, чтобы "предотвратить катастрофу".

"Режим нельзя сменить при помощи воздушных ударов. И проблема не в самом режиме, а в решениях, которые он принимает, и политике, которую он проводит. И есть режимы более тоталитарные, чем иранский", – сказал он, добавив: если война начнется, никто не знает, куда это приведет.

Отвечая на вопрос, считает ли видит ли Турция угрозу в иранской ядерной программе, министр ответил: "Мы не хотим нарушать региональный баланс сил, что может вызвать ядерную гонку, но нам неизбежно придется присоединиться к этой гонке".

Фидан также рассказал, что накануне 12-дневной войны ему позвонил государственный секретарь США Марко Рубио и попросил, по сути, предупредить иранцев о возможной атаке. "Передайте им – в ближайшие часы возможно все", – сказал американский политик. Информация была передана.